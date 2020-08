Weil sie ihn zweimal zum Tragen einer Corona-Schutzmaske aufforderte, hat ein Unbekannter einer Zugbegleiterin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, hatte sich der Mann bei der ersten Aufforderung nach dem Zustieg in eine S-Bahn am Haltepunkt Leipzig-Thekla zunächst sein T-Shirt vor das Gesicht gezogen. An seinem Sitzplatz habe er es jedoch wieder heruntergenommen.