Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) will mit einem kostenlosen Pendlerticket Autofahrer zum Umsteigen in Bus und Bahn bewegen. Es richtet sich an Berufstätige, die regelmäßig von oder nach Leipzig pendeln. Das Ticket kann ab Montag 10 Uhr über die Internetseite des Verkehrsverbundes für verschiedene Zonen bestellt werden. Die ersten 1.111 Pendler haben damit die Möglichkeit, für einen Monat kostenlos alle öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.