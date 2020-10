Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien Der Preis wird seit 2001 jährlich vergeben und soll die Erinnerung an die Friedliche Revolution wachhalten. In Gedenken an den 9. Oktober 1989 in Leipzig findet die Preisverleihung immer am 8. Oktober abends statt.



Damals forderten die Demonstrantinnen und Demonstranten "eine freie Presse für ein freies Land".

Bisher erhielten unter anderem Deniz Yücel, Jörg Armbruster, Ana Lilia Pérez und die britische Zeitung "The Guardian" diese Auszeichnung.