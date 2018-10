Medienpreis für Journalist Tomasz Piatek: Scharfer Blick auf Polens Regierung

Der polnische Tomasz Piatek erhält für seine kritische Beobachtung von gesellschaftlichen Entwicklungen in seinem Heimatland den Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien . Das teilte die Sparkassenstiftung in Leipzig mit. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Piatek als Journalist, schreibt unter anderem für die renomierte Tageszeitung "Gazeta Wyborcza". 2017 sorgte er mit einem Buch über den polnischen Verteidigungsminister Antoni Macierewicz und dessen Beziehungen zu Russland für Wirbel. Darin wirft der Investigativ-Journalist dem Minister unter anderem illegale Waffen- und Geldgeschäfte vor.

Antoni Macierewicz Bildrechte: IMAGO

Antoni Macierewicz schaltete die Staatsanwaltschaft ein, die den Fall ihrer Militärabteilung zuordnete. Piątek wurde "Beleidigung eines Beamten während dessen Dienstzeit und im Zusammenhang mit dessen Arbeit" vorgeworfen. Bei einer Verurteilung hätten ihm bis zu drei Jahre Haft gedroht. Nach monatelangen Untersuchungen wurde das Verfahren eingestellt. Der Verteidigungsminister, der immer wieder negativ auffiel, musste schließlich gehen.



In Leipzig wird dem 44-jährigen Piatek am Montag um 18 Uhr der Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien verliehen. Die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig vergibt jährlich diese Auszeichnung, die mit insgesamt 30.000 Euro dotiert ist. Sie ist für Menschen gedacht, die sich in besonders herausragender Art und Weise und häufig unter Gefahr für das eigene Wohlergehen um die Medienfreiheit und eine unabhängige Berichterstattung bemühen.