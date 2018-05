Zahlreiche Leipziger haben am Mittwochmorgen mit einer Menschenkette gegen die drohende Schließung der Leipziger Karstadt-Filiale protestiert. Mühelos schloss sich gegen neun Uhr die Kette um das gesamte Gebäudekarree zwischen Petersstraße und Neumarkt. Unter Beifall bildeten die Mitarbeiter aus Großbuchstaben den Schriftzug "Karstadt Leipzig muss bleiben". Neben den Mitarbeitern aus allen Abteilungen hatten sich auch viele Kunden in die Menschenkette eingereiht.

Die Solidartät der Leipziger war für viele Mitarbeiter ein emotionaler Moment. "Ich arbeite hier seit zwölf Jahren und habe die Eröffnung mitgemacht", sagte eine der Beschäftigten. "Vorher war ich in Halle und habe bereits eine Hausschließung erlebt. Das will ich nie wieder mitmachen."

Zu der Menschenkette hatten die Geschäftsführung und der Betriebsrat der Filiale aufgerufen. Von der drohenden Schließung des Standorts sind rund 400 Beschäftigte betroffen. Der Eigentümer des Gebäudes, ein Unternehmen aus Luxemburg, hatte der Warenhauskette zum 31. März 2019 den Mietvertrag gekündigt. Alternativ hätte Karstadt 70 Prozent mehr Miete zahlen sollen. Für den Erhalt des Kaufhauses wurden bereits 20.000 Unterschriften gesammelt. Filialleiter Michael Zielke erklärte: "Es gibt keine Regulierung. Was der Eigentümer macht, ist rechtens. Ob das menschlich richtig ist, das steht auf einem anderen Blatt."

Wir versuchen dem neuen Investor dieser Immobilie zu zeigen, dass es wert ist, dass Karstadt an diesem Ort bleiben muss.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl war eigens aus Essen angereist, um sich dem Protest anzuschließen. "Wir spüren eine sehr große Solidarität. Wenn man sich anschaut, was die Mitarbeiter in Leipzig schon mitgemacht haben, von der Wende beginnend, über die Insolvenz von Karstadt und jetzt die Kündigung, da gibt es von Bayern bis Hamburg große Unterstützung." Bezirkssekretär der Gewerkschaft Verdi, Jörg Lauenroth-Mago, unterstrich die Forderungen der Mitarbeiter: "Wir können nicht unterstützen, dass man höhere Mieten auf Kosten der Beschäftigten umsetzt."

Mit dieser Aktion erzeugen wir Druck in der Öffentlichkeit und egal, wer sein Geld investiert, wird auf die Öffentlichkeit Rücksicht nehmen müssen.

Zahlreiche Solidaritätsbekundungen sind im Schaufenster zu lesen. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Der Verwaltungsbürgermeister der Stadt Leipzig, Ulrich Hörning, äußerte sich begeistert von der Solidarität: "Wir stehen zum Standort von Karstadt hier in Leipzig. Wir finden es toll, dass die Mitarbeiter sich dafür so einsetzen. Es geht hier auch um Widerstand gegen die Nachwirkungen von Finanzkrise und Spekulation. Da ist es wichtig, dagegen zu halten und den attraktiven Einkaufsstandort in der Innenstadt zu bewahren."