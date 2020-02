Mit der 30. Haus-Garten-Freizeit startet am Sonnabend in Leipzig eine der größten deutschen Verbrauchermessen. Die Schau findet in Kombination mit der Mitteldeutschen Handwerksmesse statt. Die Veranstalter rechnen mit etwa 170.000 Besuchern. Acht Tage lang zeigen sie auf 64.000 Quadratmetern ihre Produkte rund um Bauen, Wohnen, Gartengestaltung, Kochen und Freizeit.