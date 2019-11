Die Messe soll aber nicht nur Musikschaffende ansprechen. "Auch Einsteiger sind herzlich willkommen", ergänzt Stephanie Scholz aus dem Musicpark-Team. Hier sollen die Einsteiger, egal ob Jung oder Alt, herausfinden können, welches Instrument ihnen eventuell zusagt. In den sogenannten Playzones haben die Besucher dann auch die Möglichkeit, einzeln oder in Gruppen zu musizieren. "Das funktioniert sensationell", so Essl euphorisch.

Und er hat Recht. Nach einer halben Stunde spielt eine Gruppe von Menschen in einer der acht Playzones zusammen auf dem Saxophon den Song "We will rock you" der Band Queen. "Ich finde das cool", sagt die 62-jährige Ruth nach der Musiziersstunde. Trotzdem sei es nicht einfach gewesen. "Es war schwer, die Tasten zu finden", gibt sie zu. Für ihre Freundin Uta, die Waldhorn und Blockflöte spielt, war das Saxophonspiel ungewohnt. "Waldhorn und Blockflöte spielen sich anders", so die 60-Jährige. Das Konzept der Messe gefällt beiden. "Es gibt tolle Musik, wir können etwas ausprobieren oder einfach selbst zuhören. Großartig", fasst Uta zusammen.