Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Sonntag einen 29-Jährigen im Leipziger Zentrum überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten die beiden mutmaßlichen Täter den Mann im Park am Schwanenteich an der Goethestraße mit einem Messer und forderten die Herausgabe der Geldbörse. Mit ihrer Beute flohen sie anschließend in Richtung der Oper. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.