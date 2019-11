In einer Pizzeria in Leipzig ist ein Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Montagabend ein Streit zwischen zwei aus dem Irak stammenden Männern ausgebrochen. In dessen Verlauf zog ein 34-Jähriger ein Messer und stach mehrfach auf seinen sechs Jahre älteren Landsmann ein. Das Opfer musste wegen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Der Angreifer wurde noch in der Nähe des Tatorts an der Leipziger Eisenbahnstraße gefasst und sollte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines versuchten Tötungsdelikts.