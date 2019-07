Michael Bauß ist selbst gelernter Koch und hat ein Händchen für Betriebswirtschaft. Zusammen mit einem Geschäftspartner hat er in Leipzig das erste Mietrestaurant gestartet. "Wir wollen hier eine innovative Stammkneipenatmosphäre schaffen und Menschen mit einer Restaurant-Idee im Kopf die Möglichkeit geben, sich risikofrei auszuprobieren", sagte Bauß im Gespräch mit MDR SACHSEN. Sie haben für ihr Restaurant "Gastgeber" ein Restaurant in Köln als Vorbild genommen.

Der aktuelle Koch kommt aus dieser Szene: Eduardo Briceño Moo betreibt in Leipzig den Foodtruck "Salón México". Im Juli arbeitete er zwei Wochen im Restaurant "Gastgeber" und will perspektivisch ein eigenes Restaurant eröffnen. Die Zeit im Mietrestaurant sieht er als Vorlauf.

Wir wollen expandieren und einen festen Standort finden und haben keine Ahnung, was wir erwarten konnten bezüglich der Kosten und ob wir das überhaupt tragen können.

Wenn die Köche nur jeweils etwa zwei Wochen da sind, kann es natürlich sein, dass mancher Gast sie verpasst. "Die Beschränkung auf wenige Wochen ist wichtig, weil manche sich noch in Angestelltenverhältnissen befinden. Sie nehmen dann zwei Wochen Urlaub, um hier zu kochen", so Bauß.

Michael Bauß steht am Tresen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Damit spielt er darauf an, dass er und sein Geschäftspartner den interessierten Neugastronomen jede Unterstützung geben, um ihre Restaurant-Idee auszuprobieren. Das Mietrestaurant "Gastgeber" in Reudnitz verfügt über eine vollausgestattete Küche mit kleinem Lager, einen imbissartigen Innenraum mit Tischkicker und einige Tische im Freisitz. Abends verwandelt sich das kleine Restaurant in eine Bar und es finden regelmäßige Veranstaltungen statt.