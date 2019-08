Der Jugendrat der Generationen-Stiftung und die Organisatoren der Fridays for Futures Leipzig haben am Sonnabend in Leipzig für eine Abschaffung des Mindestwahlalters von 18 Jahren demonstriert. Reichlich 50 Teilnehmer zogen vom Willy-Brandt-Platz aus durch die Innenstadt zum Neuen Rathaus. "Es sollte ein Wahlrecht für unter 18-Jährige geben, weil jede Wahl eine Entscheidung über die Zukunft ist", sagte die 16-jährige Karla. Gerade beim Klima wirke sich jede Entscheidung noch sehr lange aus. "Wenn jetzt eine Autobahn gebaut und der Autoverkehr stark gefördert wird, hat das auch in 30 Jahren noch Folgen für das Klima", so Karla.

Wahlrecht ab 16 in anderen Bundesländern und Österreich

Der 15 Jahre alte Linus, der die Demonstration gemeinsam mit Karla organisiert hat, ergänzt: "In Österreich sind sämtliche Wahlen ab 16. Ähnlich ist das in Brandenburg und in Bremen bei den Landtagswahlen." Sachsen sei wieder einmal ein Nachzügler. Man fordere die Politik auf, es den anderen Bundesländern nachzumachen, sagt Linus und fügt an: "Wir jungen Leute sind diejenigen, die die Zukunft am längsten erleben werden. Daher sollten wir mitentscheiden."

Schüler wünschen sich schnellere Entscheidungen

Was die beiden gern ändern würden, wissen sie genau: "Die Politik sollte viel lösungsorientierter sein, damit es schnellere Entscheidungen gibt." Außerdem sei es notwendig, offen für andere Meinungen zu sein und sie verstehen zu wollen, sagt die 16-jährige Karla. Linus teilt diese Sichtweise: "Mir ist es wichtig, in einer toleranten und solidarischen Gesellschaft zu leben. Ich hoffe, dass die Wahl am 1. September ein entsprechendes Ergebnis bringt. Leider habe ich eher ein ungutes Gefühl", sagt der Schüler.

Quelle: MDR/sth