Die fünf Löwenbabys im Zoo Leipzig haben erste Erkundungstouren im Schaugehege in der Löwenhöhle gewagt. Die beiden Kater und drei Katzen seien noch etwas zögerlich, aber mit viel Neugierde kurzzeitig in der Besucherschauhöhle zu sehen gewesen, teilte der Zoo mit. Danach verschwanden sie schnell wieder im rückwärtigen Gehege. "Es wird sicherlich ein paar Tage dauern, bis das Rudel regelmäßig in der Schauhöhle zu sehen sein wird. Die Jungtiere müssen sich erst an die neue Umgebung und Gegebenheiten gewöhnen", sagte Seniorkurator Gerd Nötzold. Er ist optimistisch, dass das nicht mehr lange dauern werde, denn: "Sie sind doch recht mobil und sehr interessiert an ihrer Umwelt", so Nötzold.