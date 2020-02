Das Leipziger Marketingunternehmern TAS AG ist deutschlandweit als "Arbeitgeber des Jahres" ausgezeichnet worden. Die Firma hat den Preis in der Gruppe der Firmen mit 500 Mitarbeitern bekommen. Ex-Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel überreichte dem Inhaber am Freitagabend in Berlin den Preis. Das Callcenter in Leipzig betreut als Dienstleister Kunden großer Banken und Versicherungen.