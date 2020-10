Die Polizei in Leipzig geht derzeit einem mutmaßlichen Entführungsfall im Stadtteil Lindenau nach. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 16 Jahren sollen nach eigenen Angaben am Montag auf dem Schulweg in ein Auto gezerrt und gewaltsam in ein Haus entführt worden sein. Wie die Polizei berichtet, wurden sie dort am Abend unverletzt aufgefunden. Von den möglichen Tätern fehlt jede Spur.