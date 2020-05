Bei Bauarbeiten an der Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofs sind am Donnerstagmorgen größere Metallobjekte in rund vier Metern Tiefe entdeckt worden. Wie Stadtsprecher Matthias Hasberg mitteilte, ist noch unklar, ob es sich dabei um Fliegerbomben handelt. Die Stadt bereite sich aber bereits auf eine Evakuierung des Quartiers vor. Am Freitagvormittag werde die Fundstelle weiter untersucht. Dabei werden bereits Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes anwesend sein, sagte Hasberg.