Der Leitfaden zur Unterstützung der Polizeibeamten im Umgang mit Vermisstenfällen werde derzeit unter Federführung des Polizeipräsidiums Oberfranken erarbeitet, teilte die Polizei Sachsen auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Er solle die Ermittler sowohl im Freistaat Bayern als auch im Freistaat Sachsen bei ihrer Arbeit unterstützen.

Juristisch ist der Fall abgeschlossen. Der marokkanische Lkw-Fahrer Boujemaa L. gestand vor dem Landgericht Bayreuth, Sophia Lösche im Juni 2018 getötet zu haben. Er wurde am 18. September 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Aufarbeitung der Ermittlungen läuft weiter. Die Familie von Sophia Lösche erhob schwere Vorwürfe gegen die Polizei in Leipzig und im bayerischen Amberg. Zu spät habe man auf die Hinweise der Familie reagiert, ihre Befürchtungen nicht ernst genommen.

Vorwurf: Ermittlungen verschleppt

Die zuständigen Polizeibehörden in Sachsen und Bayern hätten die Verantwortung hin- und her geschoben. Wirklich aktiv seien sie nicht geworden, so die Familie Lösche. Währenddessen fuhr der Täter mit Sophia Lösche ungehindert rund 2.000 Kilometer durch Europa, obwohl die Spedition und das Kennzeichen des Lkw bekannt waren. Laut Obduktionsbericht wurde Sophia Lösche erst drei Tage nach ihrem Verschwinden umgebracht.

Wir sind der Meinung, dass hier von vornherein der Verdacht eines schweren Gewaltverbrechens da war. Entsprechend hätte man reagieren müssen. Hat man aber nicht, weil man uns nicht richtig zugehört hat. Andreas Lösche

Polizei räumt Fehler ein

Bildrechte: dpa In einem Beitrag des ZDF-Magazins "Frontal21" räumen Vertreter der Polizei in Sachsen und Bayern nun erstmals Fehler ein. Eine polizeiinterne Expertengruppe habe das Verbrechen aus der Sicht der Polizei ein halbes Jahr lang aufgearbeitet. Es habe keine Gefahr für Leib und Leben der 28-Jährigen bestanden, sagt Frank Otto von der Innenrevision Polizei Sachsen. Sie sei nicht zum ersten Mal getrampt. Deshalb sei die Suche nach Sophia Lösche nicht sofort eingeleitet worden. Man hätte jedoch besser zuhören sollen. "Es ist nicht gelungen, den Erkenntnisstand, den die Angehörigen gewonnen haben, eins zu eins in die polizeilichen Ermittlungen zu übernehmen", sagt Holger Baumbach von der bayerischen Kriminalpolizei.

Lücken im Protokoll

Für die Familie bleibt der Verdacht, dass Polizeiprotokolle nachträglich geschönt wurden. So sei ein Anruf bei der Spedition erst im Nachhinein im Protokoll vermerkt worden. Die Experten räumen ein, dass es bei der Dokumentation zu Lücken gekommen sein könnte. Mit dem geplanten Leitfaden für ermittelnde Beamten sollen soche Fehler in Zukunft vermieden werden. Sophias Bruder Andreas Lösche begrüßt die Gesprächsbereitschaft der Polizei. Er wünsche sich ein Eingeständnis der Ermittlungsfehler, damit so etwas nicht wieder passiere.