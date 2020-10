Am Landgericht Leipzig beginnt am heutigen Mittwoch der Mordprozess gegen einen Mann. Der 31-Jährige soll im April seine frühere Lebensgefährtin im Leipziger Auwald erschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft lastet ihm an, seinen brutalen Mord kaltblütig geplant zu haben. So soll er eigens einen Hammer mit sich geführt haben, mit dem er der jungen Frau, die ihr kleines Baby im Tragetuch vor sich trug, mehrfach auf den Kopf geschlagen haben soll. Auch als sie schon am Boden lag soll er nicht von ihr abgelassen haben. Zwei Tage später erlag die 37-Jährige ihren schweren Verletzungen. Das Kind blieb bei der Attacke unverletzt.



Motiv soll laut Anklage eine Bestrafung dafür gewesen sein, dass die Frau gegen den Mann ausgesagt hatte, weil er bereits zuvor gewalttätig gegen sie geworden war. Dadurch war seine Anstellung in einem Verein zur Betreuung von Asylbewerbern beendet worden. Das Urteil soll im Dezember fallen.