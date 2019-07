Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend in Schkeuditz gestorben. Der 35-Jährige sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im Gegenverkehr frontal mit einem Auto zusammengestoßen, so die Polizei. Der Motorradfahrer wurde lebensbedrohlich verletzt und starb später im Krankenhaus. Der 50 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.