Bei einem schweren Motorradunfall in der Nähe von Zwenkau sind am Sonntagmittag zwei Erwachsene und ein Kind lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen die beiden Fahrzeuge auf der B2 im Ortsteil Rüssen-Kleinstorkwitz frontal ineinander.



Einer der beiden Biker geriet demnach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem zweiten Motorradfahrer. Ein Kind, das einer der beiden Fahrer als Beifahrer an Bord hatte, wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Verletzten wurden mit zwei Hubschraubern ins Krankenhaus gebracht.