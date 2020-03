Ausgangsbeschränkungen, Hygieneregeln, soziale Distanz - die Einschränkungen während der Coronavirus-Pandemie sind deshalb so wichtig, damit besonders gefährdete Personen vor einer Ansteckung mit dem Covid-19 geschützt werden. Zu dieser Risiko-Gruppe gehört auch Marco Purrucker. Er ist einer von etwa 8.000 Deutschen, die an der chronischen Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose leiden. Seit 19 Jahren lebt der Leipziger mit der Erbkrankheit. Die Regeln, die jetzt für uns alle gelten, sind für den 25-Jährigen nichts Neues. "Ich halte dieselben Regeln ein, die ich mein ganzes Leben schon eingehalten habe. Vielleicht etwas intensiver jetzt, aber es ist kein großer Unterschied für mich."

Auf seiner Website will der Student über die bislang unheilbare Krankheit und den Umgang damit aufklären. Er unterrichtet Auszubildende der Krankenpflege, hält Vorträge an Schulen und bietet einen regelmäßigen Podcast an. Damit möchte er anderen Betroffenen Mut machen, sich auch in der jetzigen Situation nicht verrückt zu machen.