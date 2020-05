Die für Mai geplante Räumung von Weltkriegsmunition im Fluss Wilde Luppe an der Autobahn 9 bei Leipzig verzögert sich. Die Corona-Krise habe auch bei den Kampfmittelräumern die Abläufe durcheinander gewirbelt, sagte Jürgen Scherf, Sprecher des Polizeiverwaltungsamtes in Dresden. Wann die explosiven Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg nun aus dem Fluss an der Landesgrenze von Sachsen und Sachsen-Anhalt geholt werden sollen, ist noch offen. Die Planungen dazu laufen weiter.