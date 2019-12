Die Stadt Leipzig will für die Dauerausstellungen in seinen vier städtischen Museen ab 2021 keinen Eintritt mehr verlangen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist das einer von acht Schwerpunkten der neuen Museumskonzeption bis zum Jahr 2030. Das neue Konzept muss noch vom Leipziger Stadtrat bestätigt werden.

Das Konzept zeigt die strategischen Herausforderungen und Perspektiven der vier städtischen Museen auf. "Damit liegt ein umfassender Fahrplan zur nachhaltigen Erneuerung, Entwicklung und Gestaltung vor", erklärt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Mit dem freien Eintritt in die Dauerausstellungen sollen die Museen zum Treffpunkt aller Bürger werden und die kulturelle Teilhabe fördern. "Die einst durch die Bürgerschaft gegründeten Sammlungen werden so den Bürgerinnen und Bürgern frei zugänglich gemacht", so Jung.