Alfred Weidinger, Direktor des Leipziger Museums für Bildende Künste, ist schockiert. So ein Kunstraub sei in heutigen Zeiten eigentlich eine Seltenheit geworden, sagt der 58-Jährige. Umso erschütternder sei da die Nachricht aus Dresden, die ihn gestern ereilte.

Alfred Weidinger: Es geht hier um einmalige Meisterwerke, die unwiederbringbar sind. Man merkt ja auch an den Reaktionen der Menschen in Dresden, wie sehr sie davon betroffen sind. Das geht auch mir so. Man überlegt, was war die Motivation? Es geht einerseits um das Edelmetall, also Gold und Silber. Andererseits um die Juwelen und das wird hier auch im Fokus gewesen sein. Die kann man verhältnismäßig einfach umschleifen. Vorausgesetzt, man hat Hintermänner. Für einen Diamantschleifer ist das heute keine große Affäre mehr. Wenn das das Ziel war, dann ist es wirklich erschreckend.