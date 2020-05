Die lange Nacht der Museen in Leipzig und Halle wird in diesem Jahr digital. Das hat die Veranstalterin der Museumsnacht in Leipzig, Petra Knöller, mitgeteilt. Sie organisiert seit neun Jahren das Event. 80 Museen in Leipzig und Halle öffnen normalerweise an einem Abend im Frühling ihre Türen, um Besuchern besondere Einblicke zu gewähren. Doch seit Mitte März ist klar, dass in diesem Jahr alles anders ist.