80 Museen öffnen bis in die Nacht in Leipzig und Halle

Zwei Städte, 80 Museen, 400 Veranstaltungen: Zur Museumsnacht in Leipzig und Halle wird ein rappelvolles Programm geboten. Ab Sonnabend 18 Uhr können Kulturinteressierte sechs Stunden lang einen kunterbunten Abend an Pleiße und Saale erleben, werben die beiden Stadtverwaltungen. "Die deutschlandweit einzigartige Museumsnacht bringt unsere beiden Städte weiter zusammen und macht die kulturelle Verbundenheit sichtbar", sagte die Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur Leipzig, Skadi Jennicke.

So gediegen wird die Fassade der Franckeschen Stiftung in Halle am Sonnabend nicht aussehen. Stattdessen werden Videobilder über die Fassade tanzen. Bildrechte: dpa

Bis 24 Uhr öffnen die beteiligten Einrichtungen in Halle und Leipzig ihre Türen und zeigen museale Schätze, laden zu Vorträgen, Diskussionen und Mitmach-Angeboten ein. Zudem sind Konzerte und Führungen geplant. Zum ersten Mal in diesem Jahr ist auch das Kunstkraftwerk Leipzig dabei, wo eine 360-Grad-Videoshow die Besucher in die Zeit der Renaissance entführen will. Der Leipziger Lichtdesigner Bernd Gengelbach projiziert in einem Video-Mapping in den Franckeschen Stiftungen in Halle eine Welt kurz vor dem Kollaps. Der Festsaal soll sich in ein riesiges Kreuzfahrtschiff verwandeln.



Wer nach Mitternacht noch nicht nach Hause möchte, kann in der Moritzbastei in Leipzig oder im Club No 12 in Halle weitertanzen. Die Eintrittskarten der Museumsnacht bieten freien Eintritt in die beiden Clubs.