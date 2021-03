Der deutsche Staatsbürger, der in der Russischen Föderation geboren wurde, soll am 6. Oktober 2020 gleich mehrfach versucht haben, Mädchen zu entführen. Zwei Vierjährige waren nach Angaben der Polizei an jenem Tag zusammen mit ihren Müttern auf dem Weg zum Kindergarten. Eines der Mädchen habe er kurz an sich ziehen und mit ihm wegrennen können. Als er von der Mutter und Passanten verfolgt wurde, habe er das Kind losgelassen.