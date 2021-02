Der Fall fing mit einer Falschmeldung an. In der Nacht des 19. September 1996 ging um 1:30 Uhr bei der Polizei ein Notruf ein. Auf der B186 südlich von Leipzig, zwischen den Orten Knautnaundorf und Zitzschen habe sich ein Verkehrsunfall ereignet. Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen toten Mann neben seinem Auto. Doch er war nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen. Er war erschossen worden. Die Ermittler identifizierten ihn als Girolamo A. aus der sizilianischen Ortschaft Palma di Montechiaro. Er wurde 32 Jahre alt. Jahrelang tappten die Ermittler im Dunkeln und hatten in dem Fall keine greifbare Spur.

Sechs Jahre später wurde dann in Italien der Sizilianer Franco C. festgenommen. Er soll ein hochrangiges Mitglied der Mafia in Villaseta gewesen sein, einem kleinen Ort nahe der sizilianischen Stadt Agrigent, von der auch der Geburtsort von Girolamo A. nicht weit ist. C. begann 2011 als Kronzeuge für die Antimafia-Ermittler auf Sizilien gegen seine eigenen Leute auszupacken. Er berichtete, wie er Anfang der Achtzigerjahre Mitglied der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, wurde. Zwischen 1988 und 2000 lebte er in Deutschland und Belgien. Dort arbeitete und mordete er offenbar für die Mafia.