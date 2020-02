Dank seiner Mutter konnte ein per Haftbefehl gesuchter Mann am Montag von Leipzig aus in seinen Ägyptenurlaub fliegen. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte sie eine Geldstrafe für ihn beglichen. Der 37-Jährige war vom Amtsgericht Leipzig wegen Unterschlagung zu 4.500 Euro Geldstrafe und 500 Euro Verfahrenskosten verurteilt worden. Am Flughafen Leipzig/Halle wurden Grenzbeamte am Montagvormittag auf den Mann aus Thüringen aufmerksam. Sie wollten ihn nicht fliegen lassen, solange die Geldstrafe nicht beglichen war.