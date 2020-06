In dem neuen Bereich des Leipziger Klinikums St. Georg stehen ab kommender Woche vier neue Kreißsäle und eine große Neonatologie zur Verfügung, eine spezielle Abteilung für Babys mit typischen Neugeborenen-Erkrankungen. Wie das Klinikum mitteilte, dauerten die Umbaumaßnahmen ein Jahr. Währenddessen lief der Betrieb der Mutter-Kind-Station weiter.

Der erste Bauabschnitt des Gesamtprojektes ist damit beendet. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Gesundheitsministerin Petra Köpping gratulierten der Klinikums-Geschäftsführerin Iris Minde zur Eröffnung: "Ich bin stolz, dass unsere MitarbeiterInnen dieses umfangreiche Projekt so gut gestemmt haben", sagte Minde.

Umbaumaßnahmen bei laufendem Klinik-Betrieb sind immer eine große Herausforderung, besonders in hochsensiblen Bereichen wie dem Kreißsaal und der Neonatologie.

Neben den modernen Kreißsälen bietet die neue Station auch eine Entbindungswanne und einen Aufenthaltsraum für wartende Familienangehörige. Jeder der vier Kreißsäle verfügt über eine eigene Dusch-WC-Einheit. "Die Kreißsäle sind so groß, dass wir sogar das Romarad wieder aufstellen konnten. Viele Schwangere hatten in der Vergangenheit danach gefragt", erklärt Uwe Köhler, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das Romarad ist ein spezieller Stuhl, der in der Geburtshilfe eingesetzt wird.