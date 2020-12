Sachsen hat nach einem weiteren Geflügelpest-Fall die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Tierseuche verschärft. In Risikogebieten muss Federvieh nun landesweit in den Stall, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Demnach habe das Friedrich- Loeffler-Institut einen weiteren positiven Nachweis der Geflügelpest in einer privaten Hühnerhaltung im Landkreis Leipzig bestätigt. Der Betrieb befinde sich am Rande des Sperrbezirkes, der nach dem ersten Ausbruch im Landkreis Leipzig am ersten Weihnachtsfeiertag eingerichtet wurde. Betroffen seien 79 Hühner, deren Tötung man angeordnet habe, um eine weitere Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern, hieß es.