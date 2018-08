Mysteriöser Unfall: Bremsspuren passen nicht zum Unfallwagen

Die Polizei in Leipzig steht nach einem schweren Verkehrsunfall bei Rackwitz vor einem Rätsel. Gegen elf Uhr am Samstagvormittag kam ein Pickup auf der Buchenwalder Straße am Ende einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kippte auf die Fahrerseite. Beim Eintreffen der Ersthelfer lag der schwerverletzte Fahrer bereits neben dem Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn. Bis auf die zerstörte Frontscheibe und ein geöffnetes Schiebedach waren alle Scheiben verschlossen. "Wir können uns auch noch nicht erklären, wie die Person aus dem Auto auf die Straße gekommen ist", sagte Andy Winter, Leiter des Rettungseinsatzes. Auf der Gegenfahrspur entdeckten die Rettungskräfte zudem Bremsspuren, die nicht vom Unfallwagen stammen. Zeugen haben jedoch nur ein Auto gesichtet.

Der Schwerverletzte befindet sich in einem kritischen Zustand. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in das Uniklinikum Leipzig. Die Polizei hat an der Unfallstelle die ersten Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Selbst die Kameraden der Feuerwehr können sich den Unfall nicht erklären. "Für mich ist hier nichts klar, das Bild ist nicht gewöhnlich, die Situation stellt sich kurios dar", sagte Winter. In der Vergangenheit hätten die Männer schon zahlreiche Einsätze absolvieren müssen, aber dieser Unfall lasse viele Fragen offen.