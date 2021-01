Auf der linksextremen Plattform de.indymedia.org war ein auf Englisch verfasstes Schreiben unter dem Motto "Mondays for Moria - das christlich-weiße Europa zertrümmern" eingestellt worden. Darin bekennen sich die anonymen Autoren zu dem Anschlag und nennen als Tatmotivation die Situation der Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen und in dem Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Weiter heißt es in dem Schreiben, Kirchen zählten zu den "besten Zielen". Dieses Mal sei eine gewählt worden, die "den sexistischen, antisemitischen Freund der Tyrannei Martin Luther" anbete.



Die St. Trinitatisgemeinde in Leipzig-Volkmarsdorf gehört der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) an, dem Verbund der evangelisch-lutherischen Freikirchen in Deutschland. Die Gemeinde hat die Kirche erst vor wenigen Jahren übernommen und seither aufwendig saniert.