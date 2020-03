Was war bei der Demonstration passiert? Am 25. Januar 2020 hatten rund 1.600 Menschen zunächst friedlich vor dem Leipziger Bundesverwaltungsgericht gegen ein Verbot der Onlineplattform "linksunten.indymedia.org" demonstriert. Während der Demo wurde aus dem Zug heraus immer wieder Pyrotechnik gezündet. Polizisten wurden attackiert, Journalisten bedroht, geschubst und bei ihrer Arbeit behindert.



Nach Polizeiangaben wurden 13 Polizisten bei den Ausschreitungen leicht verletzt, sechs Menschen in Gewahrsam genommen. Es seien zahlreiche Sachschäden entstanden.