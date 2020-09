Im ZDF-Morgenmagazin erklärte Wöller am Montagmorgen, wenn gezielt Flaschen und Steine auf Polizistinnen fliegen, dann höre der Spaß auf. Friedliche Demonstrationen gegen die Räumung halte er für legitim. Er erwarte aber eine Abgrenzung vom gewalttätigen Protest.

Wöller: "Kern der militanten linken Szene"

In der Nacht zu Montag ist es laut Polizei Leipzig in der Stadt ruhig geblieben. Damit erlebte Leipzig seine erste ruhige Nacht seit Mitte der vergangenen Woche. Seit Donnerstag hatte es drei Tage in Folge Demonstrationen im Leipziger Osten und im Stadtteil Connewitz gegeben. Dabei kam es zu Ausschreitungen und Angriffen auf Polizisten. So wurden die Beamten in Leipzig-Connewitz mit Böllern, Flaschen und Steinen angegriffen. Die Randalierer bauten zudem Barrikaden und warfen Fensterscheiben ein. Nach Angaben der Polizei wurden 19 Beamte verletzt. 40 Tatverdächtigen seien nach den letzten Krawallen erkennungsdienstlich behandelt, neun seien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller MDR SACHSEN.

Dass ist ein Kern der militanten und gewaltbereiten linken Szene. Das ist nicht zum ersten Mal, dass es zum Ausbruch kommt. Roland Wöller Sächsischer Innenminister

Treffen Jung und Polizeipräsident geplant

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung will sich schnellstmöglich mit dem Leipziger Polizeipräsidenten treffen. In dem Gespräch mit Polizeichef Torsten Schultze solle es um eine Auswertung der Geschehnisse, aber um auch Konsequenzen für die Zukunft gehen, erklärte Stadtsprecher Matthias Hasberg.



Leipzig könnte schon am nächsten Wochenende neue Unruhe bevorstehen. Für Samstag wird in linksradikalen Kreisen zu einer Demonstration im Leipziger Osten aufgerufen. Mitte September hätte eigentlich der EU-China-Gipfel in der Stadt veranstaltet werden sollen. Er wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Linke rufen dennoch zu "kritischen Aktionstagen" auf.

