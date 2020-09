Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal hat für nächsten Sonnabend wieder eine Verdammlungsanmeldung vorliegen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für den kommenden Sonnabend hat eine Person wieder eine Demo in Leipzig angemeldet. Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) sagte, es seien 800 Teilnehmer angekündigt worden. Vor Ausbruch des Coronavirus sollte am kommenden Wochenende ursprünglich ein EU-China-Gipfel in Leipzig stattfinden. Der wurde zwar abgesagt, aber: "Er könnte Thema bei der Demo sein, die unter dem Motto 'Festung Europa' und 'Menschenrechtsverletzungen in China' angemeldet wurde." Wer genau die Versammlung, die im Osten Leipzigs starten soll, angemeldet hat, sagte Rosenthal nicht, da Versammlungsleiter nicht öffentlich genannt würden. Am Dienstagnachmittag sollen Gespräche mit den Demo-Organisatoren stattfinden.