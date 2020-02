Porsche stockt die Produktionskapazitäten in seinem Werk in Leipzig auf und führt eine Zusatzschicht nachts ein. Das Unternehmen begründete den Schritt mit der Nachfrage nach dem SUV-Modell Macan. Zur Jahresmitte 2020 solle deswegen eine Dauernachtschicht in der Montage eingerichtet werden. Die Nachtschicht sei zeitlich begrenzt auf ein Jahr. Ab Sommer sollen dann jeden Tag 550 Fahrzeuge in Leipzig produziert werden.