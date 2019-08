Nach 15 Jahren sind im Zoo Leipzig wieder kleine Löwen geboren worden. Löwin Kigali hat am Freitagabend um 19:32 Uhr und um 23:12 Uhr zwei Jungtiere geboren sowie ein drittes lebloses Kleines, teilte der Zoo Leipzig am Montag mit. Demnach habe die unerfahrene Mutter nach ihrem ersten Wurf sehr ruhig gewirkt und ihren Nachwuchs trocken geleckt. "Allerdings dauerte es dann mehr als 30 Stunden, bis die beiden jungen Löwen ihre erste Muttermilch tranken."

Mama Pini hält ihr kleines Mädchen fest im Arm. Sie hat das Orang-Utan-Jungtier ebenfalls am 1. August im Zoo Leipzig geboren. Nun lernt der Nachwuchs seine Affengruppe im Pongoland kennen. Bildrechte: Zoo Leipzig

Große Freude auch bei den Orang-Utans im Pongoland: Dort hat die 31 Jahre alte Pini ein weibliches Jungtier geboren und kümmert sich seither intensiv darum. Das Kleine hat bereits die Affengruppe um seinen Vater Bimbo kennenlernt. "Unsere Orang-Utans fühlen sich augenscheinlich wohl und die Gruppe um Bimbo funktioniert sehr gut. Der Nachwuchs bei dieser stark bedrohten Art bestätigt uns in unserer täglichen Arbeit und macht uns stolz", sagt Seniorkurator Nötzold.



Am Wochenende 17./18. August lädt der Zoo zum Welt-Orang-Utan-Tag ein. Der Freundes- und Förderverein und der Verein "Orang Utans in Not" werden an Forscherhütten im Pongoland werkeln und mit Besuchern Rosinenhölzer befüllen, Stocherkästen ausprobieren und einen Nussknackplatz für die Affen vorbereiten.