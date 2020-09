Der Leipziger Zoo kann einen Zuchterfolg bei einer gefährdeten Tierart feiern. Wie Direktor Jörg Junhold am Dienstag mitteilte, haben die Rotschulter-Rüsselhündchen zweifachen Nachwuchs bekommen. Das Pärchen war erst im vergangenen Sommer in Leipzig eingezogen und fühlte sich in seiner neuen Heimat offenbar sehr wohl. Junhold zufolge gab es bisher in keinem anderen deutschen Zoo Rotschulter-Rüsselhündchen-Nachwuchs.