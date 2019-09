Der Zoo Leipzig meldet erneut Zuchterfolge bei mehreren Arten. In den vergangenen Tagen haben unter anderem vier Capybaras, besser bekannt als Wasserschweine, das Licht der Welt erblickt. Die kleine Gruppe in der noch recht neuen Erlebniswelt Südamerika hat sich damit verdoppelt. Seit ihrem Einzug in der Anlage ist es der erste Nachwuchs. Die neuen und alten Familienmitglieder konnten sich abgeschirmt von den Besuchern kennenlernen und sind nun zusammen zu sehen.