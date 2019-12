Gabriele Rodríguez ist im Stress. Vor ihr liegt ein vollgekritzeltes altes Kalenderblatt, darauf notiert sind Namen, Adressen, Telefonnummern. Nur sie kann noch entziffern und zuordnen, welche Anfrage zu wem gehört. "Ich habe heute so viele Anfragen bekommen. Kurz vor Weihnachten ist wirklich viel zu tun. Ich wollte eigentlich 18 Uhr nach Hause. Mal sehen."

Hayraat, Gurpreet, Sorafina

Gabriele Rodríguez ist Gutachterin und Fachberaterin für Vornamen an der Namensberatungsstelle der Universität Leipzig. Bildrechte: dpa Gerade dämmert es. Die Philologin sitzt am Rechner, umgeben von Ordnern, Papier und zwei Regalwänden voller Bücher über Namen aus aller Welt. An diesem Nachmittag kümmert sie sich noch um Gutachten für Vornamen wie Hayraat, Gurpreet oder Sorafina. Rodríguez ist Fachberaterin für Vornamen an der Namensberatungsstelle der Universität Leipzig. Wer seinem Kind einen einzigartigen Namen geben möchte, landet bei ihr.



Denn wenn der Wunschname für das Kind nicht im Internationalen Vornamensbuch steht, müssen Eltern nachweisen, dass es den Namen tatsächlich gibt. Das Standesamt in Chemnitz beispielsweise schickt im Zweifelsfall die ratlosen Eltern zur Namensberatungsstelle. Wenn hier eine kostenpflichtige Auskunft zum gewünschten Vornamen erteilt wird, dann erkennt auch das Standesamt den Namen an.

Philologie und die Namensberatungsstelle Philologen sind studierte Sprach- und Literaturwissenschaflert. Eine Teildisziplin der Sprachwissenschaft ist die Onomastik, auch Namenkunde genannt. Hier wird wissenschaftlich der Ursprung von Orts-, Flur- oder Personennamen erforscht.



Genau das passiert an der Namensberatungsstelle der Universität Leipzig. Die Stelle wurde im Rahmen der Abteilung Deutsch-Slavische Namenforschung bereits in den 1960er Jahren eingerichtet.

Das letzte Wort hat das Standesamt – fast immer

Wenn ein Baby unterwegs oder bereits geboren ist, haben die Eltern die Qual der Wahl: Wie soll der Nachwuchs heißen? Bildrechte: imago/Westend61 2019 musste demnach kein einziger Name in Chemnitz abgelehnt werden. Dafür tragen hier nun einzelne Mädchen klangvolle Namen wie Athena, Erva oder Nimue. Bei den Jungen haben es Ragnar, Bence und Godwin auf die Geburtsurkunden geschafft. Namensberaterin Rodríguez meint: "Heute sind die Namensregeln bei den Standesämtern nicht mehr so starr, Eltern können jetzt auf einen viel größeren Pool an Vornamen aus der ganzen Welt zugreifen."



Immer öfter vergeben Eltern deutschlandweit auch exotische, ausländische Namen – weil sie selbst einen Migrationshintergrund haben. Ob hawaiianisch, westafrikanisch oder punjab – damit der Wunschname eingetragen wird, legt sich Philologin Rodríguez ins Zeug. Doch sie stellt auch klar: "Das letzte Wort hat immer das Standesamt. Ich kann nur empfehlen. Es gab auch schon den Fall, dass ich ein langes Gutachten geschrieben habe – viel länger als üblich – und das Standesamt wollte ihn trotzdem nicht. Die Familie hat dann geklagt und am Ende Recht bekommen."

Tommen - nordeuropäisch oder aus Königsmund?

Während Rodríguez in ihrem kleinen Büro um den Tisch geht und ein völlig zerfleddertes Buch in die Hand nimmt, erklärt sie: "Heute stehen auch Namen auf meiner Liste, die noch nicht in Deutschland eingetragen wurden, obwohl sie sehr vertraut klingen. Jetzt sitze ich gerade an dem Gutachten für den männlichen Namen Tommen." Ein Name, der Fans der Serie Game of Thrones sicher noch in Erinnerung ist: Der gutmütige König, der von seinem Amtssitz Königsmund aus Frieden und Gerechtigkeit in sein Land bringen will.