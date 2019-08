Die erste Nationale Luftfahrtkonferenz startet am Mittwoch in Leipzig. Das erklärte Ziel der Veranstaltung ist es, die deutsche Luftverkehrsindustrie soll wettbewerbsfähiger und gleichzeitig umweltverträglicher zu machen. Zu der Konferenz am Flughafen Leipzig - Halle werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet. Auch die Gewerkschaften sind vertreten und wollen sich für einen besseren Schutz der Beschäftigten einsetzen.

Jarzombek verwies auch auf die Bedeutung des Luftverkehrs für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Allein am Flugzeugbau hingen hierzulande 100.000 Arbeitsplätze , sagte er den Zeitungen. "Wenn Sie Flughäfen und Airlines mit hinzurechnen, reden wir über fast eine Million Jobs." Dies werde in den derzeitigen Klimaschutzdiskussionen "gerne vergessen".

Grünen-Politiker haben zur Nationalen Luftfahrtkonferenz eine Verdopplung der Luftverkehrsteuer gefordert. "Auch der Luftverkehr muss endlich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten", sagten die Grünen-Bundestagsabgeordneten Daniela Wagner und Stephan Kühn. Die zusätzlichen Einnahmen sollten nicht in den Bundeshaushalt fließen, sondern anteilig in die Förderung emissionsarmer Flugzeuge und in Förderung klimaneutraler, alternativer Kraftstoffe für die Luftfahrt investiert werden. Die deutsche Luftverkehrsteuer wird seit 2011 mit Sätzen von aktuell 7,38 Euro bis 41,49 Euro erhoben. Sie spülte im vergangenen Jahr knapp 1,2 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt.