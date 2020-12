Im Rahmen der virtuellen Messe der Museumsbranche "Museotech" wird das Naturkundemuseum am Freitag seine Pläne für den anstehenden Umzug und einen Einblick in den ehemaligen Bowlingtreff präsentieren. Unter dem Titel "Museum kann mehr" erklärt der Direktor des Naturkundemuseums, Ronny Maik Leder, den Weg zum neuen Standort.

Neben der 3D-Animation, die vor allem ein Raumgefühl für den neuen Standtort vermitteln will, wird Museumschef Leder am Freitag außerdem das Konzept für die Räumlichkeiten auf der virtuellen Bühne der "Museotech" vorstellen. Die Entwicklung eines Museums in dem ehemaligen Umspannwerk hat seinen Reiz, sagt Leder. "Das ist total spannend, dort so ein Museum zu entwickeln, abzutauchen in die Leipziger Geschichte."