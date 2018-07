Sachsen sucht den Pelzbienenölkäfer

In Sachsen wird nach dem sogenannten Schmalflügligen Pelzbienenölkäfer gesucht. Das Naturkundemuseum in Leipzig rief die Bürger am Montag zur Mithilfe auf. "Er ist mit zirka einem Zentimeter ziemlich klein, schwarz-braun gefärbt und ziemlich unauffällig", hieß es im Steckbrief des Insektes. Sachsen sei das einzige Bundesland, in dem noch kein Nachweis gelang.