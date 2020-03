Conrad übernimmt in einer turbulenten Zeit die Geschäfte im Naunhofer Rathaus: Es müssten schnelle Entscheidungen getroffen, Zuständigkeiten geregelt, Abläufe organisiert und die Naunhofer möglichst aktuell informiert werden. "Ich habe eine gute Mannschaft in der Verwaltung, auf die ich zurückgreifen kann. Führungskräfte, die mir zur Seite stehen und die die Stange mit hochhalten. Und ich vertraue den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern."

Bildrechte: dpa

Eine von Conrads ersten Amtshandlungen ist nun, die Naunhofer mit einem Bürgerbrief zu informieren: "Der ist aktuell im Druck. Und wir haben organisiert, diesen Bürgerbrief übers Wochenende verteilen zu lassen, sodass auch die Bürger, die keinen Zugang über die elektronischen Medien haben, aktuell informiert sind und wissen, wie sich die Stadtverwaltung in der Situation verhält. Und dass wir nach wie vor für unsere Bürger da sein werden."



Am 26. März will Conrad zusammen mit dem Stadtrat in einer Sondersitzung außerdem entscheiden, ob die Hort- und Kitagebühren für den April ausgesetzt werden.