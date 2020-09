In diesem Jahr hat Neo Rauch seinen 60. Geburtstag gefeiert, die geplante Schau im Museum der bildenden Künste Leipzig aber sagte er ab. Nun gibt es doch noch neue Arbeiten zu sehen: 16 Bilder hängen in der Galerie Eigen+Art auf dem Gelände der Baumwollspinnerei in Leipzig. Meist großformatige Leinwände, datiert auf das Jahr 2020, sind zu sehen. Die Werke entstanden also überwiegend in der Corona-Zeit oder wurden zumindest während der vergangenen Monate fertiggestellt.