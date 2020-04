Neo Rauch ist einer der bekanntesten Leipziger Maler unserer Zeit. In der Stadt 1960 geboren, lebt und arbeitet er noch immer hier. Die Stadtspitze ließ es sich nicht nehmen, Neo Rauch zu seinem 60. Geburtstag zu gratulieren, den er am 18. April feiert. Kulturdezernentin Skadi Jennicke habe ihm ein sehr persönliches Schreiben geschickt, heißt es aus der Stadtverwaltung. Darin würdige sie ihn als international gefragten und anerkannten Künstler. Mit ihm verbinde man Leipzig auch außerhalb Deutschlands, heißt es darin.

Rauchs Figuren scheinen Zwischenwesen zwischen Traum und Realität, die aber nie ganz greifbar ist. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Neo Rauch wurde in den 1990er-Jahren zum weltweit gefragten Maler. Seine meist großformatigen Gemälde erinnern an eine Mischung aus Cartoons, Surrealismus, Pop-Art und ein bisschen DDR-Agitprop. Auch die Farben seiner Werke sind nicht strahlend bunt, sondern eher zurückhaltend. Die Verbindung zu seiner Heimatstadt ist in seinen Bildern zu erkennen. Die Szenarien und Landschaften sind Leipzig, manchmal aber auch Aschersleben. In der Kleinstadt in Sachsen-Anhalt wuchs Neo Rauch bei seinen Großeltern auf, nachdem seine Eltern bei einem schweren Zugunglück früh gestorben waren. Während die Hintergründe seiner Bilder oft bestimmt werden von Industriebrachen und Ruinen, wirken seine Figuren im Vordergrund oft kostümiert. Die Gesichter blicken ins Leere oder starren nach unten.