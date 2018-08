Angeklagte im Prozess um Connewitz-Krawalle schweigen

Zum Prozessauftakt um die schweren Ausschreitungen von Hooligans und Neonazis in Leipzig vor zweieinhalb Jahren haben zwei Angeklagte Aussagen zum Tatvorwurf verweigert. Die 26-Jährigen müssen sich seit Donnerstag wegen besonders schweren Landfriedensbruchs vor dem Amtsgericht Leipzig verantworten.

Der Prozess hatte am Morgen unter erhöhten Sicherheitsbedingungen und mit etwa 20-minütiger Verspätung begonnen. Mit dem hohen Medieninteresse hatte das Amtsgericht offenbar nicht gerechnet. Weil nicht alle Pressevertreter in den Verhandlungsraum gepasst haben, wurden einige von ihnen weggeschickt.

Die Sprecherin für Flüchtlings- und Migrationspolitik der Links-Fraktion im sächsischen Landtag, Juliane Nagel, erhofft sich von dem Prozess eine Signalwirkung. «Es geht nicht nur um eine Tat - sondern um eine gewalttätige überregionale Neonazi-Vernetzung, die endlich ausgeleuchtet und zerschlagen werden muss." Die Tat sei eindeutig politisch motiviert gewesen, die Beteiligten wollten offenbar die linke Szene treffen. "Tatsächlich demolierten sie in einer krassen Gewaltorgie zahlreiche Geschäfte und Privatautos, beschossen Wohnhäuser mit Pyrotechnik, schüchterten Anwohner ein."