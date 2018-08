Erster Prozess nach Neonazi-Angriffen auf Connewitz

Am Leipziger Amtsgericht beginnt am Donnerstag der erste Prozess im Zusammenhang mit den Neonazi-Ausschreitungen vom 11.1.2016. Am ersten Verhandlungstag müssen sich zwei Tatverdächtige wegen Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall verantworten. Für die Verhandlung sind nach Auskunft eines Gerichtssprechers zunächst zwei Tage angesetzt. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft Leipzig 202 Anklagen erhoben.