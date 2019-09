Bereitschaftspraxen in Sachsen Mit den Praxen will die Kassenärztliche Vereinigung die Notaufnahme entlasten und unnötige stationäre Einweisungen vermeiden. Sie sollen zudem den Bereitschaftsdienst der Ärzte absichern. In den Praxen werden vor allem solche Patienten behandelt, die keine bedrohlichen Beschwerden haben. Sie öffnen zum Beispiel an Wochenenden, Feiertagen und Brückentagen.