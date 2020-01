Sie sehen aus, als wären sie bei der ersten Mondlandung dabei gewesen: Leipzigs neue Super-Blitzer. Blitzer in Autoanhängern, gepanzert und mit Alarmsystem. Drei dieser Spezialanhänger des Typs "Enforcement Trailer" hat die Stadt für rund 365.000 Euro angeschafft. Sie sollen künftig Raser im gesamten Stadtgebiet überwachen - ab dieser Woche und mit wechselnden Standorten.

Mit der Hightech-Überwachungstechnik soll für mehr Sicherheit auf den Straßen gesorgt werden. Die Messtechnik im Innenleben der Anhänger kann dabei fünf Tage lang ununterbrochen Geschwindigkeitsmessungen durch. Dadurch kann auch in der Nacht und am Wochenende gemessen werden. Die Blitzer können gleichzeitig mehrere Fahrspuren überwachen. Damit wird laut Ordnungsamt Leipzig die Geschwindigkeit effektiver kontrolliert. Damit die neuen Blitzer nicht durch Vandalismus zerstört werden, ist die Außenhülle abgedichtet. Zusätzlich sind die Anhänger mit einem Alarmmodul ausgestattet.

Damit die neue Überwachungstechnik nicht unbefugt weggerollt werden kann, lässt sich der Anhänger auf den Wagenboden absenken. Die erfassten Daten werden regelmäßig per Internet übertragen.